وزير الإسكان يعتمد التصميم العمراني لقطعة أرض مخصصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد التصميم العمراني لقطعة أرض رقم 3 بمساحة 44 فدانا بالحي الخامس بمنطقة طيبة الجديدة، والمخصصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بنشاط تعليم عالي- جامعة.

ونص القرار على أن تلتزم الجامعة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وجاء تفاصيل القرار على النحو التالي: