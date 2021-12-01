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وزير الإسكان يعتمد التصميم العمراني لقطعة أرض مخصصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

11:46 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
وزير الإسكان يعتمد التصميم العمراني لقطعة أرض مخصصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد التصميم العمراني لقطعة أرض رقم 3 بمساحة 44 فدانا بالحي الخامس بمنطقة طيبة الجديدة، والمخصصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بنشاط تعليم عالي- جامعة.

ونص القرار على أن تلتزم الجامعة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وجاء تفاصيل القرار على النحو التالي:

عاصم الجزار التصميم العمراني جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وزير الإسكان

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