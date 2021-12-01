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ليس بينها الشم والتذوق.. ما أعراض متحور أوميكرون الذي أفزع العالم؟

11:33 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
ليس بينها الشم والتذوق.. ما أعراض متحور أوميكرون الذي أفزع العالم؟

أوميكرون

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الطبيبة الجنوب أفريقية، أنجليك كوتسي، عن أعراض كورونا على المصابين الذين ناظرتهم جراء تعرضهم للعدوى من المتحور الجديد.

والطبيبة الجنوب إفريقية هي التي دقت ناقوس الخطر بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت "كوتسي" إن المرضى الذين رأتهم حتى الآن لديهم "أعراض طفيفة جدا".

وكان المصابون من فئة الشباب معظمهم من أعراق مختلفة، والقاسم المشترك بينهم هو الإرهاق الشديد.

وقالت الطبيبة إن لا أحد من المصابين كان يعاني من فقدان حاستي التذوق أو الشم، كما هو معروف في بقية متحورات كورونا الأخرى.

وصرحت: "كانت أعراضهم مختلفة جدا وخفيفة جدا عن تلك التي عالجتها من قبل".

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة في مصر بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، لافتا إلى زيادة تحاليل التسلسل الجيني لإمكانية اكتشاف أي حالة على الفور.

وأوضح أن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف عن الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا، والتي تشمل في مجملها "الإرهاق والحمى والسعال"، حسبما ذكر عدد من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية والأطباء من الدول التي شهدت إصابات بهذا المتحور.

وأشار إلى أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى عدم شيوع فقدان حاستي الشم والتذوق لدى الكثير من الحالات المُصابة بهذا المتحور الجديد، لكن لا شيئ أصبح ثابتًا بشكل علمي حتى الآن بخصوص هذا المتحور.

ولفت المصدر إلى أن الأعراض قد تشمل كذلك "التهاب الحلق، الصداع، الآلام والأوجاع، والإسهال"، مضيفا أنها في الأغلب خفيفة إلى متوسطة ولم يتم الإبلاغ عن حالات وخيمة بهذا المتحور حتى الآن.

وشدد على أنه لم تظهر في مصر أي حالات مؤكدة مُصابة بهذا المتحور لإجراء دراسات عليها.

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