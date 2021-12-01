مدبولي: تجديد بروتوكول التعاون المالي مع إسبانيا بقيمة 400 مليون يورو

(مصراوي):

رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيارة نظيره الإسباني والوفد المرافق له، قائلًا: "زيارة تمثل فرصة لإعادة التأكيد على أوجه التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى القطاع الاقتصادي".

وأضاف "مدبولي" في كلمته بفعاليات منتدى الأعمال المصرى الإسباني اليوم الأربعاء، "الشراكة يجب أن تقوم على اطلاع الشركات على الدور التنموى لتعود بالفائدة الى البلدين".

وتابع، أنه تم الاتفاق على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين البلدين بقيمة 400 مليون يورور.

وعقد كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، و رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اجتماع ثنائى قبل فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الإسباني.