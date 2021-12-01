شوقي يزور مدرسة vikki للتعليم الشامل للإطلاع على دورها في تطوير عملية التعليم

كتب - أسامة علي:

زار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة vikki للتعليم الشامل وتعليم وتدريب المعلمين في فنلندا، في ثاني أيام زيارته لدولة فنلندا.

واستمع الوزير إلى العرض الذي قدمته مديرة المدرسة حول مساهمتها في تعزيز جودة المعلمين في فنلندا منذ عام ١٨٨٦، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وعالية الجودة للتعليم والتعاون بين المعلمين، وبما يساهم في تطوير عملية التعليم وتطوير المناهج وأساليب التدريب والتعليم.

كما تضمنت زيارة الوزير لعدد من الفصول الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة وحضوره جانب من الحصص المدرسية وإجراء حوارات مصغرة مع الطلاب الفنلنديين والاستماع إلى تجربتهم التعليمية، بالإضافة إلى مطالعة أنشطة الطلاب في ورش الأنشطة المختلفة، فضلاً عن الاطلاع على نظام التغذية المدرسية المتبع في المدارس الفنلندية.

ورافق الوزير خلال الجولة السفير هيثم صلاح سفير مصر في هلسنكي، والسفير بيكا كوسون سفير فنلندا بالقاهرة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتعد زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى هلسنكي هي أول زيارة في سلسلة الزيارات المتبادلة مع المسئولين الفنلنديين والتي سيتم الاتفاق عليها في وقت لاحق للزيارة وفقًا لخطة عمل تحددها وزارة التربية والتعليم.