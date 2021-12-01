وفد بيئي يتفقد أعمال الإنشاءات بمنظومة تدوير المخلفات في المنيا وسوهاج

شوقي يزور مدرسة vikki للتعليم الشامل للإطلاع على دورها في تطوير عملية

كتب- محمد نصار:

شارك فريق من وزارة البيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في متابعة أعمال الإنشاءات بمصنعي تدوير المخلفات بمحافظتي المنيا وسوهاج.

وتابع الفريق الإنشاءات الأخيرة بخط إعادة التدوير بمصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة ١٠ أفدنة ليستوعب ٣٢٠ طن/يوميا من مركز ومدينة (ملوي ودير مواس وأبي قرقاص).

كما تم متابعة الأعمال بمصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج والذي تبلغ مساحته ١١ فدانا بطاقة استيعابية ٣٢٠ طن/ يوم، ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج.

وتفقد الفريق أيضا أعمال المدفن الصحي بدار السلام والذي يقام علي مساحة ٥ أفدنة وتم الانتهاء من أعمال الإنشاء به بنسبة ١٠٠% ليتم تسليمه قريبا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن نسبة التنفيذ بمصنع تونا الجبل بلغت حوالي ٩٢%، بينما وصلت إلى ١٠٠٪ بمصنع دار السلام بسوهاج، وذلك بتكنولوجيا كورية ليتم التسليم قريبا.

ويأتي هذا ضمن مشاركة وزارة البيئة في أعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في إطار العقد الموقع بين الوزارات(البيئة، التنمية المحلية، التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع لتعظيم الاستفادة من المخلفات عن طريق إعادة التدوير والمعالجة الكاملة للمخلفات.