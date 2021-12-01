القوى العاملة: تعيين ٧٨٤٤ شابًا.. وبحث ٦٠١ شكوى عمالية بالقاهرة

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين ٧٨٤٤ شاباً، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والقدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب ٢٦٣٥١ شاباً، وتوفير ٢٠٩ فرصة عمل، واستخراج ٢٣٠١ شهادة قياس مستوى مهارة ، و٢٣٢٥ رخصة مزاولة حرفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج ١٠٩ ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ ١٤٩ أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي - أن المديرية تلقت ١٧١٩ شكوى، منها ١٤٤ شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة ٢٠١ شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ ١٤٥ شكوى ، وإحالة ١١١ شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى ١١١٨ شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت في : ٨٣ منحة مولود جديد بإجمالى ١٦٧ ألف جنيه ، و ٣٦ منحة زواج بمبلغ ١٠٨ ألف جنيه ، و ١٣ منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى ٢٦ ألف جنيه ، وصرف ٣ منحة وفاة عامل لـ ٣ أسر بإجمالى ٣٠ ألف جنيه، فضلا عن صرف ٧ آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغري وكبري لعاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة ٣٣٨ ألف جنيه لـ ١٣٧ عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على ٤٧٦ منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير ٦٦٦ محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث ٤٩١ شكوى، وتم تسوية ٢٧١ شكوى منها، وتبقي ٢٢١ شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٨٠ منشآت ، وإعادة التفتيش على ٣٥٠ منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير ١٨٥ محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث ٨ شكاوى ، وعقد ٩ ندوات توعية.​