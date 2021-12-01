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بث مباشر.. بدء فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال المصري الإسباني

10:11 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
بث مباشر.. بدء فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال المصري الإسباني

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

بدأت فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بحضور عدد من وزراء البلدين.

يذكر أن رئيس حكومة مملكة إسبانيا يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإسبانية.

كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس الأعمال المصري الإسباني بيدرو سانشيز

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