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الإسكان تعلن مواعيد وإجراءات تسليم شقق "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

07:39 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الإسكان تعلن مواعيد وإجراءات تسليم شقق "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

شقق سكن مصر

كتب-محمد عبدالناصر:

يبدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 5/12/2021، وحتى يوم الإثنين 10/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8 بمدينة القاهرة الجديدة.

وأعلن الجهاز إجراءات الاستلام والتي تتمثل توجه العملاء الفائزين بالوحدات لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 9/12/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 16/12/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الخميس 23/12/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/1/2022.

شقق سكن مصر القاهرة الجديدة وزارة الإسكان

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