قرران .. ماذا أسفرت مناقشات البرلمان وقيادات التعليم في معركة رابعة ابتدائي

كتب - أسامة علي:

أسفرت مناقشات لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منهج الصف الرابع الابتدائي، التي عقدت الأحد الماضي الموافق 28 نوفمبر، عن اتخاذ قرارين في نهاية الجلسة.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم بخصوص المناهج الجديدة وخصوصًا مناهج الصف الرابع الإبتدائي.

واعتذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الحضور، نظرًا لارتباطه بالسفر خارج البلاد إلى دولة فلنلندا، لمناقشة تطوير وإصلاح منظومة التعليم الفني.

وسجل أعضاء المجلس، اعتراضهم على عدم حضور الوزير، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدلًا منه، مؤكدين أنه من غير المقبول أن يناقش أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير، لاسيما أن سفره كان محددًا منذ أشهر.

وبعد مناقشات طويلة وجدلاً واسعًا داخل اللجنة، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، والدكتورة نوال شلبي مدير تطوير المناهج بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، أسفرت المناقشات في نهاية الجلسة على الإصرار على حضور الوزير بنفسه بعد رجوعه من السفر لعرض المشكلة وعرض المقترحات للوصول إلى حل نهائي لهذا المشكلة .

كما ألزمت لجنة التعليم، وزارة المالية، بوضع حلولا لسد عجز المعلمين في المدارس، وكذلك توفير مخصصات تعيين الـ36 ألف معلم.

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