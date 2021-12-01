Masrawy logo white

مصدر يكشف الجهات المسؤولة عن حالات تعطيل الدراسة

07:31 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
مصدر يكشف الجهات المسؤولة عن حالات تعطيل الدراسة

أرشيفية

كتب - أسامة علي:
كشف مصدر عن الجهات المسؤولة لاتخاذ قرار تعطيل الدراسة في مصر، أثناء سريان العام الدراسي بالمدارس والجامعات.

وقال المصدر لمصراوي، إن سلطة تعطيل الدراسة، متعددة بين المسئولين، على حسب الحالة التي تستوجب إصدار القرار، موضحا، أن هناك 6 حالات تستوجب توقف الدراسة كالتالي:

* من سلطات الدولة (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية).

- الإجازات والعطلات الرسمية (عيد الأضحى والفطر، وأعياد شم النسيم، .. وغيرها).

- انتشار الأوبئة كما حدث وقت جائحة كورونا.

* من سلطة المحافظ:
-الإجازات الطارئة بسبب ظروف الطقس السيئ والأمطار التي تصل لحد السيول.

- اكتشاف إصابات بأعداد كبيرة بمرض ما في الكلية الواحدة أو الجامعة أو المدرسة.

-حالات الحجر الصحي

– أيام الانتخابات التشريعية بالمدارس التي يعقد بها انتخابات.​

تعطيل الدراسة مصر العام الدراسي الجامعات المدارس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا