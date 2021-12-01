مصدر يكشف الجهات المسؤولة عن حالات تعطيل الدراسة

كتب - أسامة علي:

كشف مصدر عن الجهات المسؤولة لاتخاذ قرار تعطيل الدراسة في مصر، أثناء سريان العام الدراسي بالمدارس والجامعات.

وقال المصدر لمصراوي، إن سلطة تعطيل الدراسة، متعددة بين المسئولين، على حسب الحالة التي تستوجب إصدار القرار، موضحا، أن هناك 6 حالات تستوجب توقف الدراسة كالتالي:

* من سلطات الدولة (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية).

- الإجازات والعطلات الرسمية (عيد الأضحى والفطر، وأعياد شم النسيم، .. وغيرها).

- انتشار الأوبئة كما حدث وقت جائحة كورونا.

* من سلطة المحافظ:

-الإجازات الطارئة بسبب ظروف الطقس السيئ والأمطار التي تصل لحد السيول.

- اكتشاف إصابات بأعداد كبيرة بمرض ما في الكلية الواحدة أو الجامعة أو المدرسة.

-حالات الحجر الصحي

– أيام الانتخابات التشريعية بالمدارس التي يعقد بها انتخابات.​