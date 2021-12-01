لماذا تأخرت رحلات العمرة رغم فتح الطيران للسعودية اليوم؟

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء 1 ديسمبر، استقبال أولى الرحلات من الدول مسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 و3 أيام.

وشمل القرار السعودي، فتح باب رحلات العمرة، أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها ومن ضمنها مصر اعتبار من اليوم.

ورغم فتح الطيران وباب رحلات العمرة من مصر، إلا أن موعد انطلاق أولى الرحلات لم يحن بعد، نظرا لعدم إعلان الضوابط المصرية للشركات بشكل كامل، وعدم اكتمال الرؤية من الجانب السعودي بشأن الوكلاء وعملية توثيق العقود، وغيرها من الضوابط والإجراءات الأخرى.

أسباب عدم انطلاق الرحلات

من جانبه، قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحية، إن موعد انطلاق الرحلات سيكون خلال شهر يناير 2022، وذلك لحين الانتهاء من كافة الإجراءات، وإعلان الضوابط المصرية، والربط الإلكتروني، والتوثيق والأسعار وضبط المنظومة وخلافه.

وأوضح البكري لمصراوي، أن أسباب عدم تشغيل الرحلات خلال ديسمبر يرجع أيضاً إلى عدم إعلان اللجنة العليا للحج والعمرة للضوابط المصرية المنظمة للعمل حتى الآن (من خطاب ضمان وتأمين ومشرفين) وغيرها من التفاصيل الأخرى، بجانب عدم إعلان الشركات عن الأسعار رسميا للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وعدم معرفة كوتة مصر وكوتة كل شركة مصرية عاملة في الحج والعمرة.

ويتساءل عدد كبير من أصحاب شركات السياحة العاملة في العمرة، عن موعد إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بسفر المعتمرين المصريين.

ولا تمتلك شركات السياحة، تصريحا رسميا من غرفة شركات السياحة بطريقة التعاقد مع الوكلاء السعوديين الذين لم يتفعل أكثرهم للعمل من وزارة الحج السعودية والشركات في حيرة مع العملاء لا تستطيع الإجابة.