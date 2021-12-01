طائرة 30 يونيو.. مصر تكشف أخطر "درون قتالية" بمعرض إيديكس

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

ظهرت أحدث طائرة بدون طيار مصرية والتى تحمل اسم "30 يونيو"، ولفتت لأنظار بشكل بارز لا سيما أنها طائرة استطلاع وقتال بدون طيار متوسطة الارتفاع طويلة المدى ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية وتصل سرعة الطائرة إلى 218 كم فى الساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 60-70 ساعة.

يبلغ وزن الطائرة "30 يونيو" حمولتها إلى 1 طن وعند الاقلاع تصل طن ونصف الطن، ويمكنها القيام بالعمليات الخاصة ومهمات المراقبة ومهمات المساعدة الإنسانية، إضافة لعمليات مراقبة الحدود.

​

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الاثنين الماضي، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» الذي يقام تحت رعايته.

ويعد المعرض محط جذب صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية، محليا وإقليميا ودوليا، حيث يتميز المعرض بمشاركة أكثر من 350 عارض دولى ومحلى يمثلون 42 دولة من بينهم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا كوريا الجنوبية وبمشاركة قوية من الدول العربية ويتميز الجناح المصرى بعرض منتجات عسكرية متميزة بعضها يعرض لاول مرة وبصناعة مصرية خالصة.

ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، وبالاضافة لأحدث تكنولوجيا السلاح في العالم بمختلف المنتجات سواء أسلحة ثقيلة أو ذخائر أو تكنولوجيات الحروب الكترونية