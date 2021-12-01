اعتبارًا من اليوم.. منع دخول أولياء الأمور إلى المدارس إلا بشرط

كتب – أسامة علي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاص بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وشددت الوزارة، في خطاب لها، على أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، تقرر عدم السماح للمواطنين وأولياء الأمور بدخول المنشآت التعليمية مدارس – دوواين المديريات والإدارات التعليمية، للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارًا 1 ديسمبر 2021.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة التربية والتعليم، قررت عدم السماح اعتبارًا من 15 نوفمبر بدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بدون إجراء pcr كل أسبوع.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.