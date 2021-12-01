منع دخول المواطنين.. المحليات تبدأ تفعيل القرار اليوم



كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التنمية المحلية اليوم الأربعاء 1 ديسمبر تطبيق قرار منع دخول المواطنين مقار الوزارة ومصالحها وكذلك دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة بدأت منذ الاثنين 15 نوفمبر قرار رئيس الوزراء بمنع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.