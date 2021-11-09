الجيزة: ضبط شاحنة دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن غير مرخص بحدائق الأهرام

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام)، ضبط شاحنة دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن مقام بالمخالفة بعقار غير مرخص ويحوي العديد من السلع دون مراعاة لإجراءات الحماية المدنية.

وتم ضبط الشاحنة وإيدعها بقطاع هضبة الأهرام، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمتابعة من توفيق جمال رئيس القطاع.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المنشات والمخازن غير المرخصة والمقامة بالمخالفة أسفل العقارات السكنية.