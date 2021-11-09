الطماطم بـ 5 جنيهات.. بيان من "التموين" بشأن الأسعار الرسمية للخضر والفاكهة

كتب - محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من الإدارة المختصة بمراقبة الأسواق بقطاع التخطيط بالوزارة عن أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة.

و‏أفاد التقرير بأن سعر كيلو الطماطم بسوق الجملة يتراوح من 1,4 إلى 3 جنيهات لتباع ‏بأسواق التجزئة من 3.5 إلى 5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بسوق ‏الجملة من 3,75 إلى 5,75 جنيه، وتباع من 7 إلى 8 جنيهات بسوق ‏التجزئة، وسعر كيلو الفلفل الرومي بسوق الجملة من 3 إلى 5,5 جنيه، لتباع ‏بسوق التجزئة من 6 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو البصل من 2 إلى ‏‏3,5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة بسعر يترواح من 5 إلى 6,5 جنيه، وكيلو الخيار بسوق الجملة بأسعار تتراوح من 2,5 إلى 4,5 جنيه، ويباع بأسعار تتراوح من 5 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة.‏

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة.. أفاد التقرير بأن سعر كيلو البرتقال البلدي ‏بسوق الجملة من 2 إلى 3,5 جنيه، ويباع بأسعار تتراوح من 5 إلى 7 جنيهات بسوق ‏التجزئة، وسعر كيلو البرتقال بسرة يتراوح من 4 إلى 7 جنيهات بسوق الجملة، ويباع ‏بأسعار تتراوح من 7 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، وسعر كيلو الرمان يباع بسوق الجملة بأسعار تتراوح من 4 إلى 7 ‏جنيهات، ويباع من 5 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، وكيلو العنب بسوق الجملة ‏من 6 إلى 25 جنيها، ويباع من 8 إلى 25 جنيها بسوق التجزئة، ‏وكيلو الجوافة بسوق الجملة يتراوح من 4 إلى 7 جنيهات، ويباع بسعر يتراوح من 7 إلى 10 جنيهات بسوق ‏التجزئة.‏

وعن أسعار الدواجن واللحوم.. أفاد التقرير بأن سعر الفراخ ‏البيضاء في سوق التجزئة يتراوح من 28 إلى 31 جنيها للكيلو، واللحوم الطازجة ‏بالمجمعات الاستهلاكية بسوق التجزئة بـ 95 جنيها، واللحوم البلدي ‏الطازجة بسوق التجزئة تتراوح من 140 إلى 160 جنيها للكيلو، أما السمك البلطي ‏بسوق الجملة فيتراوح سعره من 19 إلى 27 جنيها، ومن 25 إلى 33 جنيها بسوق ‏التجزئة.‏