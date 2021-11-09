الطماطم بـ 5 جنيهات.. بيان من "التموين" بشأن الأسعار الرسمية للخضر والفاكهة
كتب - محمد سامي:
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الإدارة المختصة بمراقبة الأسواق بقطاع التخطيط بالوزارة عن أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة.
وأفاد التقرير بأن سعر كيلو الطماطم بسوق الجملة يتراوح من 1,4 إلى 3 جنيهات لتباع بأسواق التجزئة من 3.5 إلى 5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بسوق الجملة من 3,75 إلى 5,75 جنيه، وتباع من 7 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، وسعر كيلو الفلفل الرومي بسوق الجملة من 3 إلى 5,5 جنيه، لتباع بسوق التجزئة من 6 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو البصل من 2 إلى 3,5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة بسعر يترواح من 5 إلى 6,5 جنيه، وكيلو الخيار بسوق الجملة بأسعار تتراوح من 2,5 إلى 4,5 جنيه، ويباع بأسعار تتراوح من 5 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة.
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة.. أفاد التقرير بأن سعر كيلو البرتقال البلدي بسوق الجملة من 2 إلى 3,5 جنيه، ويباع بأسعار تتراوح من 5 إلى 7 جنيهات بسوق التجزئة، وسعر كيلو البرتقال بسرة يتراوح من 4 إلى 7 جنيهات بسوق الجملة، ويباع بأسعار تتراوح من 7 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، وسعر كيلو الرمان يباع بسوق الجملة بأسعار تتراوح من 4 إلى 7 جنيهات، ويباع من 5 إلى 8 جنيهات بسوق التجزئة، وكيلو العنب بسوق الجملة من 6 إلى 25 جنيها، ويباع من 8 إلى 25 جنيها بسوق التجزئة، وكيلو الجوافة بسوق الجملة يتراوح من 4 إلى 7 جنيهات، ويباع بسعر يتراوح من 7 إلى 10 جنيهات بسوق التجزئة.
وعن أسعار الدواجن واللحوم.. أفاد التقرير بأن سعر الفراخ البيضاء في سوق التجزئة يتراوح من 28 إلى 31 جنيها للكيلو، واللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسوق التجزئة بـ 95 جنيها، واللحوم البلدي الطازجة بسوق التجزئة تتراوح من 140 إلى 160 جنيها للكيلو، أما السمك البلطي بسوق الجملة فيتراوح سعره من 19 إلى 27 جنيها، ومن 25 إلى 33 جنيها بسوق التجزئة.
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