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برلماني: محاربة الإرهاب تبدأ من البيئة المحيطة بالمواطن

06:58 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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القاهرة - مصراوي:
قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، إنه ناقش عددًا من الملفات في قطاع الرياضة بالجيزة مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وبحث الأشموني، في إطار سلسلة اللقاءات والتواصل مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة، عدداً من الطلبات والمشكلات الخاصة بمراكز الشباب والأندية التي تقع في نطاق الدائرة.

وتناول الأشموني وشلش، في حضور عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، الوقوف على حل بعض المشكلات في إطار التعاون الكامل بين المديرية و النواب.

كان النائب الأشمونى قد تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب إثر كشف فساد اتحاد الكرة المصري، والذي تم مناقشته بحضور وزير الشباب والرياضة.

وأكد الأشمونى أن هناك حقًّا على كل مَن يتولى مسؤولية، وهو إعلاء المصلحة المصرية وليس إغراءات منصب سياسي، مشددًا على أنه لا مكان للمتخاذل أو طامع لأغراض شخصية.

وقال النائب الأشموني، في تصريح لـ"مصراوي"، إنه يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة في مصر بشكل عام ودائرته بشكل خاص، انطلاقًا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ممارسة الرياضة.

وأضاف النائب أن لديه إيمان بأن محاربة الإرهاب والتطرف تبدأ من البيئة المحيطة بالمواطن؛ خصوصًا ممارسة الرياضة، مؤكدًا أنه كان شاهدًا على تحول العديد من الشباب من تعاطي المخدرات إلى رياضيين حينما توفرت لهم الفرصة.

وأشار النائب إلى أن المسؤولية النيابية والشعبية تحركه نحو المزيد من مساعدة الشباب لمحاربة المخدرات والقضاء على هذه الظاهرة السلبية في المجتمع.

محاربة الإرهاب النائب أسامة الأشموني أوسيم الشباب والرياضة

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