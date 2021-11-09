تصل لبتر القدم.. الصحة تحذر مرضى السكر من 5 مضاعفات خطيرة

كتب - أحمد جمعة:

نصح الدكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان، مرضى السكر بضرورة الانتظام في أخذ العلاج، والمتابعة الطبية، حتى لا يصلوا إلى مضاعفات أكثر خطورة على حالتهم الصحية.

وأوضح الإبراشي أن تلك المضاعفات تشمل: مشاكل في الكلى، والعين، والقلب، أو الإصابة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، أو القدم السكري، والذي تصل المراحل المتقدمة منه حتى "بتر القدم".

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته إحدى شركات الأدوية تحت سفح الأهرامات، بحضور قرابة 550 طبيبا من مختلف الجامعات ومحافظات الجمهورية احتفالا باليوم العالمي للسكر، وهو اليوم الذي يحتفل به العالم خلال شهر نوفمبر، تزامناً مع اكتشاف الأنسولين.

وأشار الدكتور يحيى غانم، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والتمثيل الغذائي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان، إلى وجود مجموعة متكاملة من الأدوية والعلاجات الحديثة، والتي تُصنع في مصر، وتُفيد المرضى نظراً لجودتها، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي والثقافة السكرية لدى المرضى المصاحبين للمرض، مع أهمية مراجعة النظام الغذائي، والرياضي، والأنظمة العلاجية لهم بصفة مستمرة من الطبيب المعالج لهم.

ونصح غانم، خلال كلمته في الاحتفالية، بإجراء مريض السكري لتحليل سكر تراكمي كل 3 أشهر، مع تذكيره أن عدم "تظبيط السكر" سيؤدي لمضاعفات خطرة عليه.

وثمَّن عضو اللجنة القومية للسكر، جهود الحملة القومية للتوعية بمرض التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، في توعية المرضى بشأن المرض ومضاعفات السكر، والتي تبدأ عادة بتنميل، و"شكشكة"، وأن المريض لم يعد يشعر بأطرافه، وهي بداية للمضاعفات، والتي حال عدم أخذ علاجها والاهتمام بها قد تؤدي لمضاعفات بينها "القدم السكري".

وخلال