"المعلمين": ولية أمر تعتدي على معلمة بالضرب في طابور الصباح بطوخ

كتب- مينا غالى

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، شكوى من معلمه بمدرسة "الشهيد سعيد عبدالوهاب" التابعة لإدارة طوخ التعليمية بالقليوبية، بخصوص تعدي ولية أمر داخل المدرسة عليها في طابور الصباح بالضرب والسب، أمام التلاميذ، مما استدعى قيام المعلمة بالتوجه إلى قسم طوخ لتحرير محضر إثبات حالة التعدي.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على الفور حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية بطوخ، بمرافقة المعلمة وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر، والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.

وبالفعل رافق رئيس وأعضاء النقابة النقابية، المعلمة، خلال الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها ومعاقبة المعتدين عليها.

وطالب نقيب المعلمين، بتغليظ لائحة الانضباط، ومنع دخول أولياء الأمور للحرم المدرسي إلا في مواعيد محددة، وبضوابط لوقف التعدي على المعلمين الذي تزايد في الفترة الأخيرة لتراخي الرقابة على الدخول والخروج من المدارس.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوي المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.