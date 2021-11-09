الجيزة: إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية

"الشيوخ في أسبوع": 3 جلسات وموافقة على قانون.. و"خطأ مطبعي" يُثير

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة 40 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز منشاة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس والحوامدية والعياط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات متابعة ورصد أي حالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار المحافظ، إلى أن اعمال إزالة التعديات قد شملت قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة ٢٥ حالة تعديات على أراضي زراعية بالبناء المخالف شملت إزالة ١٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية بهرمس على مساحة فدان ٤٢٠٠ متر تقريباً بالإضافة الي إزالة ١٠ حالات بمساحة ٢ فدان و قيراط بقرية بني سلامة و إزالة تعديات على أرض زراعية بقرية أبو غالب عبارة عن الشروع فى بناء مبنى به (٣) محلات بالطوب الأبيض والبلوك وتم إزالته، كما تم إزالة حالتين بقرية وردان على مساحة (٣٠٥).

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٥ حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقريتي الكدايه والقبابات.

كما قامت مدينة الحوامدية بإزالة ٣ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحه ١٧٥٠ متر وجاري الاستكمال.

وقام مركز ومدينة الصف بإزالة تعديات بالبلوك الأبيض على ارتفاع ٣ متر بطول ٢٠ متر بالوحدة المحلية بالأقواز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام مركز العياط، بإزالة عدد ٣ حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٤٣٥ متر بقري برنشت والبليدة وتمت الإزالة بالكامل، إلى جانب قيام مركز أوسيم بإزالة تعديات على أراضي زراعية بعزبة الأبعدية.