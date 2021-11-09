Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| تحذير من حالة الطقس.. وارتفاع أسعار العقارات 15% خلال شهرين

06:13 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| تحذير من حالة الطقس.. وارتفاع أسعار العقارات 15% خلال شهرين

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة "المنتدى العربي الاستخباري"، كما نفى مجلس الوزراء تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

العاصمة الإدارية الرئيس السيسي أسعار العقارات الطقس الشبورة عاصم الجزار مجلس النواب

الخبر التالى:

الجيزة: إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. "أمل جديد".. فايزر: أقراص علاج كورونا ستكون متاحة مطلع العام المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا