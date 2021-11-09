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قرار جديد من الصحة بشأن الاختبار السريع لكورونا.. واستثناء لـ 3 حالات

05:59 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
قرار جديد من الصحة بشأن الاختبار السريع لكورونا.. واستثناء لـ 3 حالات

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:
قررت وزارة الصحة والسكان، إلغاء العمل بالاختبار السريع لاكتشاف فيروس كورونا "ID Now covid-19"، والاكتفاء بتطبيقه على حالات الطوارئ، والقادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة، أو تقديم الاختبار للمسافرين وفقًا للشروط الصحية لدولة السفر.

يأتي ذلك في منشور دوري وجهته وزارة الصحة لمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، وحمل صفة "هام للغاية".

وجاء ذلك بعدما سبق وأن طبقت وزارة الصحة الاختبار السريع على القادمين من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وسريلانكا وفيتنام والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 12 يومًا السابقة.

ووافق الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة، على مذكرة العرض المقدمة من قطاع الطب الوقائي، والتي تضمنت المستجدات الوبائية الخاصة بفيروس كورونا، وتقدير الموقف فيما يخص إجراء الاختبار السريع على الدول السابقة.

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