"الشيوخ في أسبوع": 3 جلسات وموافقة على قانون.. و"خطأ مطبعي" يُثير المناقشة (صور)

كتب- مصراوي:

أسفرت جلسات مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري، التي عُقدت على مدار يومين عبر 3 جلسات استمرت قرابة 7 ساعات، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن موافقة نهائية على قانون "التخطيط العام للدولة".

بدأت الجلسة العامة الأولى يوم الأحد، في تمام الساعة 11 و10 دقائق، واستهلت بإعلان رؤساء الهيئات البرلمانية أمام مجلس الشيوخ لحزبي "مستقبل وطن" والوفد"؛ حيث أخطر المجلس بأن النائب حسام الخولي هو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أمام مجلس الشيوخ، والنائب محمد حلوة نائبا له، بينما أخطر حزب الوفد المجلس بأن النائب عبد العزيز النحاس رئيسًا للهيئة البرلمانية أمام الشيوخ.

بدأت الجلسة بعرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ مشروع قانون التخطيط العام للدولة وفلسفة القانون وأهم أهدافه.

وكانت كلمة رئيس اللجنة النائب الدكتور هاني سري الدين، تؤكد أن مشروع القانون التخطيط العام للدولة يقوم بوضع قواعد تخطيط وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة للدولة.

وقال سرى الدين، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون، إن مشروع القانون يتلاءم مع الدستور الجديد وما تقوم به الدولة حاليًّا من التنمية.

وكشف مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قبل المناقشة، عن خطأ مطبعي في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التقرير أشار في صفحته رقم (5) إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة جاء ليحل محل القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة وليس القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.

ولم يكن هناك ما هو أكثر توضيحًا للقانون إلا كلمة من وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء الدين أبو شقة، وهو فقيه دستوري وقانوني في المقام الأول، حيث استخدام لفظًا معبرًا عن حال بعض القوانين الموجودة حاليًّا والتي تنادي العديد من الأصوات التشريعية والتنفيذية بضرورة تعديلها، حيث أكد أبو شقة أن القانون يتماشى مع الواقع التنموي والدستوري الحالي.

وقال أبوشقة إنه ليس من اللائق أن يستمر قانون، في إشارة إلى قانون رقم 70 لسنة 1973، يحكمه دستور سنة 1970، ونحن في عام 2021 ولدينا دستور 2014.

وكان الملاحظ خلال الجلسة أنه لا توجد معارضة أو رفض لهذا القانون؛ خصوصًا أن حضور وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، أعطى المناقشات زخمًا كبيرًا بحكم أن القانون يمثل عصب حياة بالنسبة إلى موازنة الدولة والتخطيط العام بها.

وعقب مناقشات استمرت قرابة 3 ساعات، رفع رئيس المجلس الجلسة للاستراحة لمدة ساعة عقب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، ثم عاد مرة ليبدأ مناقشة مواد القانون مادة مادة، والتي وصلت إلى نحو 30 مادة، وكلها أساسًا لوضع استراتيجية التخطيط في الدولة عقب وضع اللائحة التنفيذية للقانون.

وبعد قرابة ساعتي مناقشة في مواد القانون والوصول إلى الموافقة على 13 مادة، رفع رئيس المجلس الجلسة ليوم الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

وبدأت الجلسة العامة في تمام الساعة 10 صباحًا من يوم الإثنين، على غير المعتاد، خلال الفصل التشريعي الأول للمجلس، لاستكمال مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

ومع بداية الجلسة، وافق المجلس على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع القانون، كان قد تم الموافقة عليهما يوم الأحد، وذلك عقب الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

تم مناقشة المادتين وإعادتهما إلى نصهما طبقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات، وتم الموافقة عليهما من جديد.

وأشاد رئيس الشيوخ، عقب الموافقة، بتعاون الحكومة مع الأعضاء بشأن مناقشات القوانين، واصفًا ذلك بأنه "غير مسبوق".

وجه عبد الرازق الشكر إلى أعضاء الحكومة على تعاونها وتفاهمها مع مناقشات أعضاء المجلس خلال نظر مشروعات القوانين.

وانتهى المجلس، خلال ساعة ونصف الساعة، من مناقشة مشروع القانون، وتمت الموافقة عليه نهائيًّا، وأعلن رئيس المجلس أنه سيتم اتخاذ اللازم طبقًا للمادة 249 من الدستور؛ وهو إبلاغ مجلس النواب برأي "الشيوخ" في ما انتهى إليه بشأن القانون.

وجاءت الموافقة عقب مناقشة مواد مشروع القانون بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من المسؤولين في الوزارات، بينما تم إجراء بعض التعديلات على مواد مشروع القانون.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري في تمام الساعة 11 صباحًا.

واستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، فرانسوا كورنيه، سفير بلجيكا لدى القاهرة، وأكد عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، معربًا عن أمله أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كل الأصعدة البرلمانية والاقتصادية.