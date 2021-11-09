لا لقاح فعال 100%.. لماذا توصي الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية بعد لقاح كورونا؟

كتب- محمد نصار:

وجهت منظمة الصحة العالمية نصيحة بشأن أهمية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية.

وقالت المنظمة، في منشور توعوي لها، اليوم الثلاثاء، إن اللقاح يمكنه حمايتك من الأمراض الخطيرة أو الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد.

وشددت الصحة العالمية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات التالية حتى عقب الحصول على لقاح كورونا، وهي:

1- البقاء على مسافة آمنة من الآخرين بنحو 1 متر.

2- ارتداء الكمامة.

3- استخدام منطقة الكوع في الكحة أو العطس.

4- فتح النوافذ.

5- تنظيف الأيدي.

وحول أسباب الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا حتى بعد الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، أرجعت الصحة العالمية ذلك إلى الآتي:

1- الأمر يستغرق أسابيع عديدة لتطوير أو الوصول إلى الحماية القصوى ضد الفيروس.

2- لا يوجد أي لقاح فعال بنسبة 100%.

3- للحماية من الأمراض الأخرى مثل الأنفلونزا.