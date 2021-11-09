أخطر من الهيروين.. طلب إحاطة يحذر من انتشار مخدر جديد بمسميات عديدة منها "الشابو"

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار مخدر جديد تحت مسمى "الشبو" أو " الكريستال" بين الشباب، وتسببه في العديد من الجرائم التي تهدد أمن المواطنين.



وأوضحت رزق الله أن هناك انتشارًا لأنواع جديدة من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية؛ حيث ظهر مخدر جديد في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه "الشبو"، وتارة أخرى "الكريستال"، و"الآيس"، ومخدر أبناء الأكابر؛ إلا أن هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعةً، بما في ذلك الهيروين، حيث إن هذا النوع من المخدر يجعل الشخص يقوم بتصرفات غير متزنة وسلوكيات عنيفة وفي كثير من الأحيان قد يصاب الشخص بالهلوسة والبارانويا الشديدة.



وأوضحت عضو مجلس النواب عن الشعب الجمهوري، أن صندوق علاج الإدمان أعلن أن هناك 17 ألفًا ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل (الشبو، والفودو، والاستروكس)، من بينهم 2000 شخص طلبوا العلاج من مخدر (الشبو) خلال 2021.



وتابعت النائبة: هذه المخدرات ليست ذات صيغة دوائية وإنما تُباع على أنها مخدر وتصنع على أنها مخدر وليس لها أي تأثير علاجي بخلاف الترامادول التي قد يعد علاجًا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب.



وطالبت عضو مجلس النواب بالضرب بيد من حديد على مروجي ومتناولي هذه المخدرات حماية للأسر والمجتمع المصري.



وشددت رزق الله على سرعة التحرك لوقف انتشار هذا المخدر، من خلال حملات مكثفة للكشف عن المخدرات؛ لا سيما بين الشباب.



وطالبت النائب أيضًا بشن حملات تفتيشية واسعة على المصانع التي تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية.