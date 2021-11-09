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أمطار الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام

04:50 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
أمطار الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال 6 أيام بداية من الأربعاء 10/11/2021 وحتى الاثنين 15/11/2021.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وحول حالة الطقس المتوقعة ليلا، فيسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

طقس الأربعاء 10 نوفمبر 2021

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس الخميس 11 نوفمبر 2021

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 وحتى يوم الأحد 14 نوفمبر 2021 توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 40% إلى 50% تقريبا.

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