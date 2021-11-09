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قومي المرأة ينفي صلته بمهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته السادسة

04:32 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
قومي المرأة ينفي صلته بمهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته السادسة

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتب- محمد نصار:

نفى المجلس القومي للمرأة وجود أي صلة له بمهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته السادسة.

وشدد المجلس، في بيان رسمي، على أن جميع الأحداث أو الفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها أو تتم تحت رعايته، يجرى الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

وأهاب المجلس بجميع الجهات عدم استخدام شعار المجلس (اللوجو الرسمي) دون موافقة رسمية منه، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة أو مؤسسة تخالف ذلك.

القومي للمرأة مهرجان المرأة العربية مايا مرسي

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