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بعد استهداف ضباط الشرطة الفرنسية.. مرصد الأزهر: يجب التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة

03:57 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
بعد استهداف ضباط الشرطة الفرنسية.. مرصد الأزهر: يجب التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة

حادث طعن في فرنسا

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بشدة الهجوم الذي استهدف عدد من ضباط الشرطة بمدينة "كان" الفرنسية، أمس، بعد أن قام شخص مجهول بطعن الضباط أثناء انتظارهم بإحدى السيارات أمام مركز الشرطة، مما أسفر عن وقوع إصابتين.

وكشفت التحريات أن المهاجم جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا، وغير معروف لدى أجهزة الشرطة والاستخبارات؛ وجراء ترديده بعض الشعارات الدينية خلال الهجوم، رجح المحققين أنه عمل إرهابي.

وأوضح المرصد في بيان له، الأربعاء، أنه إذ يتابع تداعيات هذا الهجوم، وتكرار استهداف ضباط الشرطة في فرنسا، فإنه يشدد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، التي باتت تهدد المجتمع، مؤكدًا بُعد هؤلاء المتطرفون عن التعاليم الدينية السمحة، وأن أفكارهم المتطرفة وحدها تزين لهم سوء فعلهم.

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