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الجيزة: ضبط 8.6 طن دواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي ببشتيل

03:52 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري على المطاعم والمحلات للتأكد من جودة المعروضات، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.

وبحس بيان اليوم، تمكنت المحافظة، من خلال مديرية الطب البيطري من ضبط ٨،٦ طن دواجن ومشتقاتها وهياكل غير صالحه للاستخدام الآدمي بثلاجة مجزر بمنطقة بشتيل.

وأوضح الدكتور أشرف أسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن المضبوطات شملت ٦ طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغيرات في الخواص الطبيعية وبها فضلات ذبح وريش وتغير في الرائحة، بالإضافة إلى ٢٦٠٠ كجم مقطعات دواجن وفيليه دواجن وتم تحرير محضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابه بالتصرف.

وفي نفس الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وإدارات البيئة والطب البيطري والصحة حملات مكبرة على المحلات وسيارات منافذ البيع المتنقل التابعة لشركات خاصة وقد أسفرت عن إعدام مضبوطات من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي نتيجة التخزين الخاطئ لها.

دواجن غير صالحة الجيزة مديرية الطب البيطري أحمد راشد حملات تموينية

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