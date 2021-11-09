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تطوير القاهرة التاريخية.. نموذج لأحد العقارات قبل وبعد إعادة التأهيل - صور

03:37 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

نشر إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية، صورا توضح تطورات أعمال التأهيل للعقارات الواقعة بمنطقة الحاكم بالقاهرة التاريخية في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادتها لوجهها الحضاري والتاريخي.

ونشر حنفي، صورتين لأحد العقارات قبل وبعد الترميم والتي أظهرت اختلافا كبيرا وتغييرا كليا في مظهر العقار.

وعلق حنفي على الصور قائلا: نماذج توضح حالة المباني بمنطقة الحاكم والتصميمات التي تمت من خلال استشاري الصندوق بتطوير واجهات المباني القائمة ذات الحالة الإنشائية الجيدة بغرض الحفاظ على الطابع العمراني للقاهرة التاريخية.

تطوير القاهرة التاريخية تطوير العقارات صندوق التنمية الحضرية منطقة الحاكم

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