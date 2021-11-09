وزير النقل يشهد توقيع 8 مذكرات تفاهم وبروتوكولات في السكك الحديدية والموانئ الجافة

كتب- أسامة علي:

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، توقيع 8 مذكرات تفاهم وبروتوكولات بين قطاعات وهيئات وزارة النقل وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية والنقل البحري والموانئ الجافة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض النقل الذكي TRANSMWA2021.



شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة فويست ألبين النمساوية؛ لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة على أن يتم التصنيع بورش العباسية بعد تركيب الماكينات والمعدات اللازمة للتوسع بالإنتاج من مستلزمات التحديث والتطوير المستمر والتصدير إلى الدول من فائض الإنتاج من المفاتيح والتحاويل بعد الوفاء بالاحتياجات المطلوبة.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لتطوير العنصر البشري وتدريب ورفع كفاءته وفقاً لأحدث النظم العالمية بمجال السكك الحديدية.



وشهد وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة السكك الحديدية ممثلة في (معهد تدريب وردان) وشركتي (DB) الألمانية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التدريب والتعليم ونقل الخبرات، ومؤسسة السويدي إلكتريك المتخصصة في إنشاء مراكز التدريب التقني والمهني بهدف تنفيذ أنشطة التدريب والتعليم الفني لقطاع السكك الحديدية على مرحلتين؛ أولاهما تحليل الوضع الحالي لبرامج التدريب، ومناهج التدريب، ومهارات المتدربين والعاملين، مسائل التدريب، والمواد والمعايير الدولية. والمرحلة الثانية تتمثل في رفع الأصول وتدريب المتدربين وتوفير التدريبات للعاملين وتطوير المناهج، حيث يعد معهد تدريب وردان من أكبر وأحدث معاهد التدريب بمجال السكك الحديدية على مستوى الشرق الأوسط وتم استحداث معهد فني فوق متوسط يقبل خريجي الثانوية العامة ودبلوم المدارس الصناعية، تمهيداً لتحويله إلى معهد عالي لتخريج أجيال متخصصة يمكنها التعامل مع أحدث التقنيات بمجالات تكنولوجيا النقل، وكذلك الوفاء باحتياجات النقل والسكة الحديد في ظل المشروعات الحديثة التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي.



وشهد وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة (DB E&C) الألمانية؛ لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية والتي تسهم في زيادة قدرة الهيئة للنهوض بمستويات التشغيل والصيانة للشبكة الحالية وتوفير خبراء طبقًا لمتطلبات الهيئة في المجالات المختلفة وفقاً لطبيعة الأعمال.



وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانس آي تي وشركة Revenga الإسبانية للتعاون في تطوير محطات سكك حديد مصر بأنظمة وبوابات الكترونية باعتبارها شركة رائدة في تقديم الحلول المتكاملة بقطاع النقل؛ خصوصاً في قطاع السكك الحديدية؛ وأبرزها أنظمة الحجز الذكية والبوابات الإلكترونية منذ أكثر من 45 عاماً في العديد من الدول؛ حيث تهدف هذه الشراكة إلى تطوير محطات سكك حديد مصر بأنظمة ذكية وبوابات الكترونية وذلك للتيسير على المواطن والحفاظ على إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق الانتقال التدريجي للمعرفة لشركة ترانس آي تي أثناء تطوير المنظومة، إلى جانب القيام بتنفيذ أعمال التركيبات كاملةً لبوابات إلكترونية محلية الصنع والصيانة بالاستعانة بالعمالة المصرية التي سيتم تدريبها.



وشهد وزير النقل، في مجال النقل البحري، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ومجموعة موانئ أبوظبي لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري؛ حيث قام بالتوقيع لواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية، وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ- مجموعة موانئ أبوظبي.



وصرح الوزير بأن هذا التوقيع يأتي في إطار جذب الفرص الاستثمارية إلى ميناء سفاجا ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين؛ خصوصاً في مجال الموانئ وأن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية، لتكون قاطرة للتنمية ومنافسة للموانئ العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري، كما أن هذا المشروع تمهيداً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، الأمر الذى سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي، وشرق آسيا وإفريقيا لخدمة منطقة المثلث الذهبي وصعيد مصر، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة، مضيفاً أن المشروع سيسهم أيضاً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن أعمال التطوير ستتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.



وأعرب سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي عن عميق الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجستي الذكي والشرق الأوسط وإفريقيا "Trans-MEA 2021"، مشيراً إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يؤكد متانة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الراسخة بين الجانبين، ويأتي في إطار استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي بصفتها محركاً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية، مضيفاً أن ميناء سفاجا يتمتع بموقع استراتيجي مهم مطل على البحر الأحمر وعلى الطرق التجارية الواصلة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس، ما يجعله من الموانئ التي تتمتع بإمكانيات كبيرة تتيح له توسيع دوره في سلسلة التوريد العالمية، وإن تكامل هذه الخصائص مع الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية إلى جانب إمكانياتها الهائلة، ستكون بالتأكيد من أهم أركان نجاح هذا التعاون الذي سيعود بالنفع الكبير على الجانبين".



وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة صب جاف لتداول الحبوب والزيوت بميناء الدخيلة؛ حيث وقع عن الجانب الأول اللواء/ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة، وعن الجانب الثاني د.م/ ياسر القاضي رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد.



وصرح وزير النقل بأن هذا المشروع سيكون تدشين لمركز مصر للخدمات اللوجستية والصناعات التكميلية بميناء الدخيلة بمساحة ٣٠٠ ألف متر مربع، بالشراكة بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد مع هيئة ميناء الإسكندرية وأنه من خلال هذا المشروع ستكون شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجاري لوزارة النقل، تقوم بإدارة محطات لجميع أنواع البضائع وليس الحاويات فقط.



وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف مصري بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة الاستثمار لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء دمياط الجاف.



وأوضح وزير النقل أن التحالف سوف يقوم بتقديم العرض الفني والمالي فور نهو دراسة الجدوى المبدئية وذلك في نهاية شهر يناير 2022؛ لإدارة وتنفيذ وتشغيل ميناء دمياط الجاف الذي سيُقام على مساحة 15 فدانًا والذي يعد من المشروعات المهمة التي تنفذها وزارة النقل في شمال الدلتا، والتي تعتبر أحد المشروعات التي تسهم في عمليات التنمية وخدمة المجتمع الصناعي بشمال الدلتا.



وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف مصري- أوكراني بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة والاستثمار لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء السادات الجاف ليكون أول ميناء متخصص في الصب الجاف في الشرق الأوسط.



وصرح الوزير بأن التحالف سوف يقوم بتقديم العرض الفني والمالي فور نهو دراسة الجدوى المبدئية، وفي نهاية شهر يناير 2022 لإدارة وتنفيذ وتشغيل ميناء السادات الجاف الذي سيقام على مساحة 75 فدانًا والذي يعد من المشروعات المهمة التي تنفذها وزارة النقل في الدلتا؛ حيث تحقق وزارة النقل بهذا المشروع سلسلة إمداد من أوكرانيا إلى مصر لكي تصبح مصر منصة لوجستية.



ودعا وزير النقل القطاع الخاص للمشاركة في مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد؛ بهدف تحسين الخدمة المقدم لجمهور الركاب.



ولفت الوزير إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة للنقل المتميز “قطارات تالجو– العربات المكيفة الروسي”، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إرتريك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).



وأشار وزير النقل إلى خطة الوزارة لزيادة حجم المنقول من البضائع؛ خصوصاً أنه تم التعاقد على تصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة بضائع من أحدث الطرازات إلى جانب تحديث الأسطول الحالي من عربات البضائع، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتعاون مع كل الشركات العالمية للاهتمام بعدد ثلاث محاور رئيسية المحور الأول هو إنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم، والمحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر؛ مثل نيرك وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع، والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.