الزراعة في مصر.. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

القاهرة- أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد الرابع عشر من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجرافيك والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 2 وحتى 8 نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة نفذت حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 855 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتم تحرير 12 محضرا بالمخالفات، كما تم تحصين 3304 رؤوس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الماشية والطاعون، كما تم تحصين 181 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.

وفي محافظة القليوبية، نظمت مديرية الزراعة ندوة إرشادية حول المعاملات الخاصة بمحصول القمح، وتوعية المزارعين بتسوية الأرض بالليزر قبل عمليات الزراعة.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط حوالي 4 أطنان من المبيدات والمخصبات المنتهية الصلاحية وغير المسجلة بوزارة الزراعة.

وأعلنت أيضا عن استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما تم عقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، والري الحديث، وتأهيل المساقي.

وفي الشرقية، نظمت مديرية الطب البيطري بالمحافظة قافلة بيطرية مجانية بقرية القصبي شرق بمركز الحسينية، حيث قامت القافلة بفحص وعلاج 92 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و76 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 57 رأس ماشية، كما تم تجريع 338 رأس ماشية و أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 374 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية.

كما تم المرور على 4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية وأسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط 460 عبوة (مجهولة المصدر - منتهية الصلاحية) و3 آلاف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظ الدقهلية، اجتماعا لمديري الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام حماية الأراضي لمتابعة حصر التعديات على الأراضي الزراعية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.. كما أعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية عن استمرار حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالات تعد على الأرض الزراعية بمناطق غرب النوبارية وشمال التحرير.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، ممثلة في أطباء المجازر حملة تفتيشية على اللحوم بشن حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، حيث تم ضبط 106 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 3 محاضر بالمخالفات، كما تم الكشف على 203 آلاف و313 طائر، بالإضافة إلى تحصين 7 ملايين طائر في المزارع، ونحو 50 ألف طائر تربية، وتحصين 145888 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز منذ أول يناير الماضي وحتى الآن.

وفي بورسعيد، تسلمت مديرية الزراعة بالمحافظة تقاوي الحقول الإرشادية لمحصول الشعير للموسم الزراعي الجديد لستة حقول إرشادية وتم توزيعها، كما تم عقد اجتماع لمديري الإدارات لمناقشة الاستعدادات التي تقوم بها مديرية الزراعة للموسم الشتوي من توفير كافة مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة والمبيدات بالجمعيات الزراعية بورسعيد مع الالتزام بضوابط الصرف للأسمدة.

وفي محافظة دمياط، نفذت مديرية الطب البيطري، حملات على المحال والأسواق لردع المخالفين، حيث تم ضبط طن و741 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتحرير 22 محضرا بالمخالفات.

كما تم تنفيذ حملة مشتركة للمرور على محال المبيدات والمخصبات الزراعية بنواحي بندر ومركز الفيوم وتم فحص بعض المبيدات والمخصبات الزراعية بالمحلات، والمرور على زراعات البنجر والقمح والبرسيم ومختلف الزراعات الموجودة بمركز الفيوم للاطمئنان على الحالة الزراعية لبعض المحاصيل الشتوية، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي المحاصيل الزيتية والإرشاد بالمديرية لمتابعة آخر التطورات في تسويق محصول دوار الشمس الزيتي.

ومرت مديرية الطب البيطري على محال عرض وبيع اللحوم وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا لذبح اللحوم خارج المجازر وتم ضبط كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط جمبري مجمد.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف عن استمرار حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 223 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر أكتوبر.

وخلال الأسبوع الماضي، تابعت مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" ومركز بحوث الصحراء والطب البيطري، مشروع التلقيح الاصطناعي للمجترات الصغيرة، كما شاركت مديرية الزراعة، مركز بحوث الصحراء في زراعة حقول الأعلاف الشتوية بمدينة الطور وتوفير 5 أطنان من تقاوي القمح "جيزة 171" بالمجان.

ونفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء ندوة تثقيفية حول مدونة السلوك الوظيفي لرفع المستوى المهني للعاملين بمديرية الزراعة، كما توجهت القافلة الزراعية التنموية إلى مدينة سانت كاترين للمرور على الزراعات المحمية والزراعات الشتوية، تم توفير تقاوي الخضار ل 30 صوبة بمدينة كاترين.

وفي شمال سيناء، وجهت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية إلى قرية السكاسة، إحدى قرى مدينة العريش، وذلك للمرة الثالثة، حيث تم فحص الدواجن والمواشي والحيوانات وصرف العلاج المناسب.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافيك وفيديو باسم "الزراعة في أسبوع" لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو الثلاثاء من كل أسبوع باسم "الزراعة في كل مصر" حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.