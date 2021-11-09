"كيف تكون أستاذا ناجحًا؟".. محاضرة لرئيس جامعة الأزهر الاثنين

كتب - محمود مصطفى:

تنظم جامعة الأزهر، صباح الاثنين المقبل، محاضرة "كيف تكون أستاذًا ناجحًا؟"، للدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة، رئيس الجامعة.

وأكدت جامعة الأزهر، أن المحاضرة تعقد في المدرج الكبير بكلية التربية بنين بمدينة نصر، مشددة على ضرورة التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، الدورة التنشيطية الرياضية للطلاب في مجال رياضة تنس الطاولة بمقر كلية الزراعة بالقاهرة.

وحرص رئيس جامعة الأزهر، على أن يفتتح البطولة بنفسه بمباراة أقيمت بينه وبين نائبه الدكتور محمود صديق، قبيل البدء الرسمي لفعاليات البطولة.

وأكد رئيس الجامعة، على الاهتمام بالشباب؛ انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا بأن هؤلاء الشباب هم رجال الغد وقادة المستقبل.

وقال المحرصاوي:"بالأمس القريب افتتحنا دورة تدريبية لطلاب كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، واليوم نفتتح الدورة الثانية لطلاب كلية أصول الدين، وهناك دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والاهتمام وتنمية المواهب لدى الطلاب والطالبات في مختلف المجالات، بجانب تدشين معارض الكتاب بفروع القاهرة وأسيوط وطنطا، فضلا عن احتفالية كبرى بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأخرى للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات على الاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، والتي تعكس وتؤكد على الاهتمام بالشباب فهم عماد هذه الأمة.