بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية في معالجة المياه باستخدام "البيوريت"

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كتب- محمد سامي:

شهد محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وشركة "نالكو ووتر" الأمريكية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار الوزير مرسي إلى أن الهدف من هذا التوقيع هو التعاون في مجال معالجة مياه (الصرف الصحي / الآبار / الشرب) بمصر، مشيراً إلى أن التوقيع على هذا البروتوكول سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر بإستخدام مادة "البيوريت"، مضيفاً أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات من بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين المستخدم في إنتاج مادة البيوريت.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل استراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، مشددا على سعي وزارة الإنتاج الحربي لامتلاك القدرة في هذا المجال وتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تطوير معيشة المواطن ضمن مبادرة (حياة كريمة) وغيرها من المبادرات القومية.

من جانبه صرح طارق خالد، مدير عام "نالكو مصر"، بأن الشركة متخصصة في توريد المواد الكيميائية ومعدات معالجة المياه والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التعاون لتقديم حلول بديلة ومبتكرة وفعالة لمعالجة المياه فقد تم إجراء تجارب حقلية بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" في إحدى محطات الصرف الصحي في مصر وذلك من خلال توريد مادة البيوريت والمعدات اللازمة للتشغيل، معربا عن تطلعه إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكية للقيام بدور رئيسي في قطاع معالجة المياه في مصر وزيادة الاستثمارات الأمريكية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة وهي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وقد تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات، مستشار الوزير، والمهندس محمد فؤاد، مترجم، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة،.

ووقع على هذا البروتوكول المهندس نزيه أحمد فؤاد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وطارق خالد عبدالعال الزغبي، مدير عام شركة "نالكو مصر".