كتب- مينا غالي:

أعلن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة مهمة للتصدى للزيادة السكانية الشهر المقبل.

وقال عبد القوي، خلال مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حول تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نعيش مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وليس لدينا رفاهية الوقت، ولابد من التصدى بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية.

وأكد عبد القوى، على ضرورة تكاتف جميع الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية في عام 2017 أن أكبر خطرين يواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، ويقلل فرص مصر في التقدم.

وشدد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، على أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن ملف الإرهاب حققت مصر فيه نجاحًا كبيرًا، وبدأ الإرهاب يتقلص ويتناقص وسيتم القضاء عليه نهائيا وعلي جذوره ومنابعه، ولكن تبقى أزمة الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر الذى يواجه مصر.

وكشف عبد القوي أن المؤتمر سوف يخرج ببعض من التوصيات المهمة سيتم رفعها للجهات المختصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني.