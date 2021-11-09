الإعلامية إيمان عز الدين تتعرض لوعكة صحية وتُنقل على إثرها للمستشفى
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كتب- مينا غالى
تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى.
وكتبت إيمان عز الدين عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل.. ضغط عالي فجأة 180/ 90.. 3 ساعات في المستشفى للسيطرة عليه .. دعواتكم".
وتقدم الإعلامية إيمان عز الدين حاليا برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا على قناة cbc.
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