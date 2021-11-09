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الإعلامية إيمان عز الدين تتعرض لوعكة صحية وتُنقل على إثرها للمستشفى

02:01 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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كتب- مينا غالى

تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

وكتبت إيمان عز الدين عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل.. ضغط عالي فجأة 180/ 90.. 3 ساعات في المستشفى للسيطرة عليه .. دعواتكم".

وتقدم الإعلامية إيمان عز الدين حاليا برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا على قناة cbc.

إيمان عز الدين الستات ميعرفوش يكدبوا قناة cbc

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