طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن مساواة الأطقم الطبية المساعدة عند التوزيع -صورة

كتب- مصراوي:

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد الدكتور وزير الصحة، بشأن تكليف الأطقم الطبية المساعدة من هيئة التمريض والفنيين بمختلف تخصصاتهم بالمستشفيات الجامعية بالمحافظات.



وطالب سالم، خلال طلب الإحاطة، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة بتكليف هذه الفئات للعمل بالمستشفيات الجامعية لمدة معينة من السنوات وبعدها يتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لمحل إقامتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات المؤهل وذات التخصص والذين تم تكليفهم للعمل بالمستشفيات التابعة لمديريات الصحة.



وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة المساواة بين جميع المكلفين سواء في مديريات الصحة أو المستشفيات الجامعية، وذلك لأن المكلفين بالمستشفيات الجامعية الغالبية منهم يقطعون عشرات الكيلومترات وما يزيد للوصول إلى مقر عملهم ما يكلفهم وقتاً وجهداً ويؤثر بالسلب على الأداء أثناء العمل؛ في حين من تنتهي مدة تكليفهم من نظرائهم بمديريات الصحة يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل إقامته.