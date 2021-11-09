مجمع البحوث يختتم فعاليات معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

كتب - محمود مصطفى:

اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الثلاثاء، فعاليات معرض الكتاب الذي عقده بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية على هامش مؤتمرها العلمي.

وأوضح المجمع في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي طلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المعرض شهد إقبالًا من جانب الطالبات لما تتميز به محتوياته من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستعرض حلولا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة، كما تفند الكثير من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة.

وأضاف عياد أن الإصدارات تشمل: التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم، كما تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

وأوضح أن المجمع حريص على الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لديهم، حتى يكونوا على وعي بالقضايا والمستجدات التي تدور حولهم.

وانطلقت صباح اليوم مؤتمر "تجديد الخطاب الديني" في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من علماء الدين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

يستمر المؤتمر لمدة يومين ويناقش محاور هامة في التجديد مثل، ماهية الخطاب الديني ومجالات تجديده، وإشكاليات المفاهيم في التجديد الديني، وخطاب الوضع باعتباره أساسا للتجديد، والعلاقة بين التجديد والضبط في الخطاب الديني.