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الباعة احتلوا الأرصفة.. تحرك عاجل من التنمية المحلية بشأن شكوى أطباء قصر العيني

12:13 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الباعة احتلوا الأرصفة.. تحرك عاجل من التنمية المحلية بشأن شكوى أطباء قصر العيني

مستشفى قصر العيني الفرنساوي

كتب- محمد نصار:

تلقت وزارة التنمية المحلية، شكاوى من عدد من الأطباء العاملين بمستشفى قصر العيني بحي مصر القديمة التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة باحتلال الباعة الجائلين للأرصفة المحيطة بالمستشفى ووجود بعض الإشغالات والمخالفات الأخرى لعدد من المقاهي والمحال في المنطقة.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الاستجابة للشكوى وحلها.

وتم شن عدد من الحملات على المنطقة المحيطة بمستشفى قصر العيني بالتنسيق بين شرطة المرافق والإشغالات والإدارات المعنية بحي مصر القديمة تحت إشراف ومتابعة من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، حيث تم رفع عدد كبير من الإشغالات والمخالفات التي كانت موجودة بالمنطقة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بالمرور على تلك المنطقة بصورة مستمرة للتأكد من عدم عودة المخالفات والإشغالات مرة أخرى.

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