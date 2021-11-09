عبد العاطي يتابع أعمال إحلال وتأهيل منشآت الري وتطوير القناطر بمختلف المحافظات -صور

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى؛ لاستعراض موقف تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية التي يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الاجتماع موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة والذي يُعد أحد المشروعات المهمة في مجال تأهيل منشآت الري الكبرى، حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢١، والانتهاء من أعمال البت الفني، وجار التفاوض مع الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ ، وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات عدد (٧) ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام نحو ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات هي (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة).

وعرض الاجتماع موقف أعمال الصيانة التي يقوم بها القطاع للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها (بوابات– أوناش– جنازير– أجهزة تشغيل– التصوير أسفل المياه– الجسات داخل وخارج المنشآت– أعمال الحقن– الترميم) بتكلفة سنوية تصل إلى نحو ٦٥ مليون جنيه، مثل عمليات تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية، وتدعيم قنطرة عمر بك، كما يتم تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى على فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المباني وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبري القنطرة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

جدير بالذكر أنه في إطار تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، فقد قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هي (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

وتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، من خلال تنفيذ أعمال ترميم وصيانة ومراشمة ودهان للبوابات بعد تجفيف الفتحات وتحديث منظومة تشغيلهم وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائي.

وقام القطاع بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذي تم افتتاحه في شهر مايو الماضي، من خلال صيانة وتدعيم البوابات الرئيسية للهويس ومراشمة ودهان العناصر الحديدية وصيانة أجهزة الرفع واللوحات الكهربائية وإحلال جهاز قياس منسوب المياه وتركيب منظومة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لاستخدام الطوارئ وتجديد دوائر الإنارة بالهويس، وقد أدت أعمال التحديث لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح ١١ دقيقة فقط، وهو ما ينعكس إيجابياً على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

ويتم تنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ ، من خلال تأهيل وصيانة وتشغيل الكباري السطحية المتحركة على المجرى المائي للترعة للعمل بسهولة ويسر، وعددها (١٣) كوبري مشاة ملاحي سطحي و(١) كوبري سيارات ملاحي سطحي، كما يتم تأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة؛ وهي هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.

ويقوم القطاع حالياً بإجراء العديد من الدراسات مثل (دراسة تأهيل الكوبري "الخرساني الثابت والمعدني المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط - دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقي كيلو ٣٥.٠٠- أعمال جسات ورفع مساحي وجس صوتي للعديد من القناطر).

ويسهم قطاع الخزانات في أعمال تأهيل الترع؛ حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد على ٧٥ كيلومتراً ، وجار العمل في تأهيل ١٧٣ كيلومتراً أخرى، وقام القطاع بإسناد أعمال تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٦١ كيلومتراً وجار استكمال الإجراءات لبدء العمل قريباً.