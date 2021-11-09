رئيس مجلس الإفتاء بالإمارات: المسلمون يحتاجون خطابا دينيا يتسع للجميع ولا يكفر أحد

كتب - محمود مصطفى:

قال رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ العلامة عبدالله بن بيّه، إن "تجديد الخطاب الديني" يشمل مجالات كثيرة من الحياة وهو ليس مرادفا للاجتهاد لكنه يتضمن الاجتهاد.

وأضاف خلال مؤتمر "تجديد الخطاب الديني"، الذي انطلقت فعالياته صباح الثلاثاء بالإمارات العربية المتحدة، أن الخطاب الديني الذي يحتاجه المسلمون موصوف بالانضباط والتسامح، ويتسع لمختلف وجهات النظر موجه للجميع ومتصالح لا يكفّر أحدا، وهو حوار مع الواقع وتفكير مواكب للحياة.

وانطلقت صباح اليوم مؤتمر "تجديد الخطاب الديني" في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من علماء الدين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

ويحضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من القيادات الدينية بمختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة عن دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني، ويلتقي على هامش المؤتمر، بعض الشخصيات والقيادات الدينية.

يستمر المؤتمر لمدة يومين ويناقش محاور هامة في التجديد مثل، ماهية الخطاب الديني ومجالات تجديده، وإشكاليات المفاهيم في التجديد الديني، وخطاب الوضع باعتباره أساسا للتجديد، والعلاقة بين التجديد والضبط في الخطاب الديني.