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وزير الزراعة يقرر تشغيل مجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية

11:13 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
وزير الزراعة يقرر تشغيل مجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 638 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى من القرار، بتعديل المادة 1 من القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 1997 للمجرز اليدوي الخاص بالشركة الفرعونية للصناعات الغذائية والتعبئة (فريش) عبدالله أحمد محمد عبدالله وشركاه بناحية أبي زعبل مركز الخانكة محافظة القليوبية برقم كودي 1407020164/N.

وجاء تفاصيل نص القرار على النحو التالي:

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تشغيل مجزر وزير الزراعة هيئة الخدمات البيطرية السيد القصير

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