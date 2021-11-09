وزير الزراعة يقرر تشغيل مجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 638 لسنة 2020.
ونصت المادة الأولى من القرار، بتعديل المادة 1 من القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 1997 للمجرز اليدوي الخاص بالشركة الفرعونية للصناعات الغذائية والتعبئة (فريش) عبدالله أحمد محمد عبدالله وشركاه بناحية أبي زعبل مركز الخانكة محافظة القليوبية برقم كودي 1407020164/N.
وجاء تفاصيل نص القرار على النحو التالي:
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان