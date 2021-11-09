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مخالفات البناء.. اجتماع حكومي هام بشأن التعديات والتصالح في الريف

11:05 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
مخالفات البناء.. اجتماع حكومي هام بشأن التعديات والتصالح في الريف

إزالة البناء المخالف

كتب- محمد نصار:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والجهود الحالية لإزالة أي تعديات والإزالة الفورية لأي محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد للبناء، والإجراءات التنفيذية المتخذة لوقف أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وجرى الاتفاق على أهمية التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية والمرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أي تعديات وإزالتها على الفور.

كما شهد الاجتماع أيضا استعراض بعض الضوابط والآليات الخاصة المترتبة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقاً لما تقدم به المواطن وحصول بعض المتقدمين على نموذج 10 الخاص بالتصالح على المخالفات.

وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة خاصة بعد التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وعدم السماح مرة أخرى بأي تعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة والتصدي بكل حزم وحسم للتعديات.

وزارة الزراعة السيد القصير محمود شعراوي التنمية المحلية البناء المخالف عاصم الجزار

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