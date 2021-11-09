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مواعيد غلق المحال.. رصد 8512 مخالفة منذ بداية أكتوبر

11:01 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
مواعيد غلق المحال.. رصد 8512 مخالفة منذ بداية أكتوبر

مواعيد غلق المحلات

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عدد المخالفات التي جرى تحريرها للمحال والأسواق المخالفة لمواعيد العمل الشتوية.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه بلغ عدد المحال العامة والأسواق المخالفة لمواعيد الغلق والفتح 8512 منشأة.

وأشار متحدث التنمية المحلية، إلى أن هذه الإحصائية خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر الجاري.

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عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال

بحسب قرار مرسل للمحافظات بشان مواعيد الغلق والفتح للمحال والمقاهي والمطاعم والأسواق والمولات، فإنه في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يترتب عليه إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

ونص القرار أيضًا على أنه لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

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