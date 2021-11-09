الوزير يبحث مع رئيس سيمنز سرعة توقيع عقد الخط الثاني لشبكة القطارات الكهربائية السريعة

كتب- مصراوي:

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع رولاند بوش رئيس شركة (سيمنز) الألمانية العالمية، دعم التعاون المشترك في تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر بإجمالي أطوال نحو 2000 كم، متابعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين/ مطروح).

وتم خلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي "TrANS MEA 2021"، تناول المفاوضات الجارية بين الجانبين لسرعة توقيع عقد الخط الثاني من الشبكة وهو خط (السادس من أكتوبر/ أسوان) والخط الثالث وهو خط (الغردقة /سفاجا/ قنا/ الأقصر ) ليمثل هذا التعاون انطلاقة كبرى في مجال التعاون المشترك.

وفي بداية الاجتماع أشاد رئيس (سيمنز) بالنجاح الذي يشهده معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA 2021 وبحجم المشاركة الفعالة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، مؤكدا الالتزام التام بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها...، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وفقاً للتوقيتات المحددة بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية.

وأكد وزير النقل توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء مصانع للشركات العالمية مثل "سيمنز" في مصر لتكون نواة للصناعة العالمية سواء للسوق المصري أو لأفريقيا أو للشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى التوجيهات بتوطين صناعة النقل مع المصانع والشركات المصرية مثل "سيماف" أو "نيرك" المصرية الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات لدعم المكون المصري المحلي.

من جهته، نوه رئيس شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع وزارة النقل في توطين هذه الصناعة في مصر لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى إفريقيا.