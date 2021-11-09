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​إحباط تهريب كمية من مخدر "الإكستازي" في مطار القاهرة

12:29 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية مخدر الإكستازي، أخفته راكبة فرنسية على جسدها فور وصولها من باريس، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر مطلعة بالجمارك، وردت مذكرة اشتباه مشتركة بمحاولة راكبة فرنسية قادمة على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 800 القادمة من باريس تهريب مواد ممنوعة، وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فتحي مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكبة، ولم يتم العثور على شيئ، وتم استدعاء الشرطية هيام عمر لتفتيشها ذاتيًا، وتبين وجود 2 لفافة كبيرة الحجم بين تم لصقها على جسمها بداخلها 550 جرامًا من مسحوق وحصوات لونها كريستالي وبيج، يشتبه أن تكون من مادة "MDMA" إكستازي المخدرة.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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