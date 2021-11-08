​القوى العاملة: إصدار 237 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت وزارتي القوى العاملة والبيئة اليوم الاثنين، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين.. الطريق للتعافي"، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلًا عن 45 خبيرًا دوليًا ومحليًا ومجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدني.

في مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة، إن الملتقى يعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، فلم تعد المسئولية تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن نضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلي تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل.

وذكر الوزير، أنه في مثل هذه الأيام من العام الماضي عند مشاركته الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية أطلقت مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق "حياة كريمة"، ولقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم.

وأضاف سعفان في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، أن وزارة القوي العاملة أوفت بوعدها بإصدار بوليصة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة، وقد قامت الوزارة خلال العام بإصدار 237 ألفاً و237 وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة حتى الأن ، ونستهدف أن تصل إلى 500 ألف وثيقة في المرحلة المقبلة، كما قامت الوزارة بصرف قيمة بوالص التأمين التكافلي لأكثر من 6 أسر للعمالة غير المنتظمة سواء توفي عائلهم أو أصيب بعجز جزئي، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظًا على استقراره الأسري.