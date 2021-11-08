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​منهج رابعة ابتدائي يصل إلى النواب.. برلمانية توجه سؤالًا لوزير التعليم

11:11 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
​منهج رابعة ابتدائي يصل إلى النواب.. برلمانية توجه سؤالًا لوزير التعليم

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة دعاء العريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للدكتور حنفي جبالي لتوجيهه للدكتور طارق شوقي وزير التعليم بسبب صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وذكرت العريبي في سؤالها أنه تلاحظ وجود شكوي عامة من أهالي الطلبة مفادها بأن العبء المعرفي الذي يتحمله الطالب في المناهج المقررة عليهم تفوق قدرة الطالب المتوسط.

وكان وزير التعليم أصدر قرارًا وزاريًا، حدد خلاله المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي في المدارس، وتضمنت: "اللغة العربية- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- Connect- القيم واحترام الآخر- التربية الدينية- المهارات المهنية- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- التربية البدنية والصحية- التربية الفنية- التربية الموسيقية- أنشطة توكاتسو- Connect Plus".

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