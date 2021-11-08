"الزراعة" تكشف حقيقة نقص بعض السلع الغذائية والمحاصيل

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تردد بشأن نقص بعض السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية.

وقال متحدث وزارة الزراعة، إن كل ما يتردد عن نقص السلع عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا زيادة المساحة المنزرعة هذا العام بـ 350 ألف فدان.

وأضاف "القرش"، لمصراوي اليوم الإثنين، أن مصر لديها زيادة في الإنتاجية بفضل التوسع الأفقي واستغلال وحدة المساحة في أغلب المحاصيل، مشيرًا إلى أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة وبيض المائدة وبعض أنواع الأسماك.

وتابع :"الدولة المصرية تتوسع في النشاط الزراعي بحوالي 2.2 مليون فدان جديد منقسمين بين مشروع المليون ونصف المليون ومشروع الدلتا الجديدة واستصلاح 500 ألف فدان في سيناء وغيرها من المشاريع القومية".

وأشار القرش، إلى أن وزارة الزراعة، تدعم ضخ المنتجات والسلع عبر منافذها المختلفة، قائلًا: إن الوزارة تمتلك ما يقرب من 400 منفذ منتشرين في كافة محافظات الجمهورية.