الأرصاد: تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات حرارة الثلاثاء

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يكون طقس الثلاثاء، معتدلًا إلى مائل للحرارة نهارًا على مناطق شمال الجمهورية، حتى وسط الصعيد، ويكون حار جنوبًا، لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء، باردًا على وسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المرتفعة شمالًا مع رياح معتدلة، وتكون حالة البحرين معتدلة وملائمة للأنشطة البحرية.

كما يتشكل الضباب في وقت لاحق من الليلة وحتى الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية على شمال الجمهورية، امتدادًا إلى مناطق من شمال الصعيد وشمال الصحراء الغربية، تنعدم معه الرؤية على بعض الطرق.

يأتي هذا فيما قالت الهيئة، إن الاستقرار في الأحوال الجوية هو سمة الفترة الحالية والمقبلة، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة 30/18

الإسكندرية 28/19

مطروح 26/19

دمياط 28/20

بورسعيد 27/22

العريش 28/17

المنصورة 30/16

كفرالشيخ 30/16

دمنهور 30/16

طنطا 30/16

شبين الكوم 31/17

الزقازيق 31/17

العاشر من رمضان 30/16

الإسماعيلية 31/15

السويس 31/17

الفيوم 31/16

بني سويف 32/15

المنيا 32/14

أسيوط 33/14

سوهاج 33/16

قنا 33/17

الأقصر 34/17

أسوان 35/18

شرم الشيخ 32/23

الغردقة 31/20

حلايب 30/23

الخارجة 34/16

سيوة 28/15

نخل 29/10

سانت كاترين 22/8